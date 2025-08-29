Maltempo Lombardia, forti temporali nella Brianza monzese: grandine come palline da ping pong tra Seregno e Desio. Tornado nella Bergamasca

MeteoWeb

Lombardia ancora ostaggio del maltempo, colpita anche oggi da forti temporali. Forti piogge e grandinate si sono verificate nel pomeriggio in provincia di Monza e Brianza. In particolare, tra Seregno e Desio dal cielo sono piovuti “chicchi” di ghiaccio grossi come delle palline da ping pong. Proprio ieri, in questa zona della Brianza monzese, si era verificato un violento nubifragio che aveva allagato numerose strade.

Inoltre, un possibile tornado è stato avvistato a Dalmine, in provincia di Bergamo.

In corso la formazione di nuovi forti temporali, anche grandinigeni, in Lombardia. Nelle prossime ore, la Pianura Padana potrebbe essere interessata da diversi temporali grandinigeni, che potrebbero causare anche grandine di grosse dimensioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.