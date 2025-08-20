Maltempo Lombardia, fulmine colpisce albero a Legnano

MeteoWeb

Questa mattina, intorno alle 7, un fulmine ha colpito un albero a Legnano, causando la caduta di un grosso tronco sulla recinzione che separa una villetta da un condominio in via De Amicis. L’incidente, legato al maltempo, ha richiesto l’intervento di APS e AS Legnano, della Polizia locale e dei tecnici Enel, che hanno dovuto ripristinare la linea elettrica di un’abitazione a causa di un cavo divelto. Successivamente è stata rimossa la parte pericolante dell’albero rimasta tra le due proprietà, evitando ulteriori danni o rischi per i residenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.