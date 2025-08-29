Maltempo Lombardia: quasi 500 interventi dei vigili del fuoco, Brescia e Pavia le più colpite

MeteoWeb

In Lombardia i vigili del fuoco hanno effettuato quasi 500 interventi tra la mezzanotte e le 21 di ieri a causa del maltempo. In totale sono stati 471, di cui la maggior parte legati a alberi pericolanti (246) e a danni provocati dall’acqua (181). Si contano inoltre 31 operazioni per dissesti e frane e 9 interventi di soccorso a persone in difficoltà. Le richieste di aiuto si sono concentrate soprattutto nelle province di Brescia, con 125 chiamate – ben 92 relative ad alberi pericolanti – e Pavia, con 119 segnalazioni legate sia agli alberi che ai danni idrici. Molto più contenuta la situazione a Bergamo, Lecco e Sondrio, dove le chiamate sono state rispettivamente 3, 2 e 2 . A Milano gli interventi sono stati 49, mentre a Monza se ne contano 46.

