Maltempo Lombardia, forte temporale a Milano: nubifragi e temperatura crollata a +18°C

Un forte temporale sta interessando Milano e le zone a nord del capoluogo lombardo, facendo precipitare le temperature fino a +18°C nelle aree più colpite. Come a Cinisello Balsamo, dove sono caduti 53mm di pioggia, 37mm a Milano Quarto Oggiaro, 36mm a Legnano, Rho, 33mm a Rovagnasco di Segrate. Il temporale si estende anche nel Varesotto, dove si registrano 52mm a Busto Arsizio, 50mm a Nizzolina di Marnate, 37mm a San Macario di Samarate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.