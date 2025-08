Maltempo Lombardia: i temporali passano da Milano alla Bergamasca, punte di 70 mm

MeteoWeb

“Temporali sono passati da Milano e zona nord, ora su bergamasca. Caduta molta pioggia nell’alta pianura, tra 45 e 70 mm di acqua. Seveso in discesa, senza destare preoccupazioni. Lambro: onda di piena ora su Milano, a Brugherio è salito fino a quasi 2.40 alle 10 circa. Protezione civile e MM al Parco Lambro e a Ponte Lambro. Non abbiamo evacuato le comunità del Parco. A Ponte Lambro stiamo procedendo a chiudere precauzionalmente il ponte di via Vittorini perché il Lambro batte contro il ponte. Fognatura continua a scaricare, ma stiamo monitorando con attenzione perché piena, e Lambro alto“: è quanto ha riportato l’assessore alle Opere pubbliche e cura del territorio del Comune di Milano, Marco Granelli. Di seguito i dettagli del monitoraggio fiumi forniti dall’assessore.

Livelli idrometrici ore 10:15 del 02/08/2025

SEVESO: Cesano Maderno 1,12 – Palazzolo 0,59 – Ornato 1,15 – Valfurva 1,15.

LAMBRO: Feltre 2,12 – Brugherio 2,34 – Peregallo 1,35.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.