Maltempo Marche, in due giorni 570 interventi dei Vigili del Fuoco nel Pesarese

Continuano gli interventi nel Pesarese a seguito del maltempo di questi giorni. Dopo la pioggia e il vento di ieri pomeriggio, sono stati effettuati circa 170 interventi dai Vigili del Fuoco sul territorio. Numeri che si aggiungono così agli oltre 400 interventi, per richieste dei cittadini, effettuati a seguito del maltempo dei giorni precedenti che hanno richiesto il supporto anche dalle squadre delle altre province marchigiane. Il lavoro dei Vigili del Fuoco proseguirà ancora per tutta la giornata per rimuovere gli alberi e le piante cadute sulle strade in questi giorni.

