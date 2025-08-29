Maltempo Marche, forti temporali nell’Anconetano: alberi caduti

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, forti temporali hanno colpito le Marche. Forte vento e pioggia intensa, che si è protratta per circa mezz’ora, hanno interessato la zona di Ancona. I Vigili del Fuoco sono interventi in particolare nei comuni di Corinaldo, Serra de’ Conti, Barbara, Ostra Vetere e Castelleone di Suasa a causa di numerose cadute di alberi provocate dal maltempo. Le squadre provenienti da Arcevia, Jesi, Senigallia e Ancona hanno effettuato complessivamente 15 interventi.

