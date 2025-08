Maltempo Marche: grandine e alberi caduti, allagato il Pronto Soccorso di Osimo | VIDEO

MeteoWeb

Un’ondata di maltempo, con vento, pioggia e anche grandine, sta investendo le Marche in queste ore, in particolare le zone di Marcelli di Numana e Osimo (Ancona), Recanati (Macerata), Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto. Almeno un centinaio le chiamate ai vigili del fuoco di Ancona per alberi caduti o pericolanti ma anche allagamenti di strade e scantinati a Marcelli e nella parte passa di Osimo: in pochi minuti, alcune strade si sono trasformate in fiumi con disagi per la circolazione e alcune abitazioni. Proprio per far fronte al numero di interventi in corso, ad Ancona sono arrivate un rinforzo unità dal Comando di Pesaro.

Anche in A14, tra Ancona e Loreto, si segnalano pioggia, vento e grandine con cumuli di chicchi sul ciglio della carreggiata autostradale. Piogge intense anche nell’Ascolano e, come di consueto, alcune strade allagate a San Benedetto del Tronto dove si è verificato anche un caso di infiltrazione d’acqua in un’abitazione. Oltre alla pioggia anche il vento ha spazzato l’Ascolano, facendo cadere diversi alberi e piante anche in strada a Offida, Monteprandone e Ripatransone. A San Benedetto, nella zona di Porto d’Ascoli, al Maltempo si è sommata l’emergenza per un incendio divampato in un’area di cantiere in via Colleoni verso le 14. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. Le raffiche di pioggia e vento hanno creato problemi anche a Recanati, dove i vigili del fuoco stanno compiendo in queste ore vari interventi per alberi caduti o pericolanti, e a Porto Recanati. Meno problematica la situazione nelle province di Pesaro Urbino e Fermo dove, al momento, si registrano solo piccoli interventi ma nessun disagio significativo.

Maltempo nelle Marche, allagato pronto soccorso ospedale Osimo

A causa dell’ondata di maltempo che ha interessato le Marche, ci sono stati disagi nel presidio ospedaliero Inrca di Osimo dove si sono registrati allagamenti nei locali del piano terra dove si trovano il Pronto soccorso e il reparto di Radiologia. Le squadre di pronto intervento e di manutenzione del presidio Inrca, dopo aver allertato la centrale del 118, si sono subito messe in moto per ripristinare tutti i servizi e limitare al minimo i disagi per i pazienti presenti. Un video di ‘Tornado in Italia’ sulla situazione a Osimo è impressionante.

Maltempo nelle Marche, cumuli grandine vicino a spiaggia Numana

I cumuli di grandine vicino alla spiaggia di Marcelli di Numana, a ridosso di lettini e ombrelloni. Ad agosto è uno scenario invernale quello che invece si è creato nel pomeriggio nella rinomata località turistica della Riviera del Conero dopo le raffiche di pioggia, vento e anche grandine che si sono abbattute in particolare in provincia di Ancona, nell’Ascolano e a Recanati in provincia di Macerata. A Marcelli si registrano vari allagamenti, ormai una costante che si è ripetuta durante le ultime ondate di forte pioggia.

San Benedetto del Tronto

A causa delle forti precipitazioni in atto, a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), Polizia Locale e volontari di Protezione civile hanno interdetto al transito quasi tutti i sottopassi ferroviari della città. “E’ importante – sottolinea il Comune – evitare spostamenti se non sono veramente necessari”. La Protezione Civile delle Marche, ha diramato un’allerta gialla per domani, lunedì 4 agosto, per la zona della costa picena: durante le prime ore della giornata residui fenomeni temporaleschi intensi potranno riguardare la costa meridionale delle Marche.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.