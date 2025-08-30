Maltempo Marche, interventi nel Fermano: soccorsa auto bloccata in sottopasso allagato

MeteoWeb

Il maltempo che oggi ha colpito la costa fermana, nelle Marche, ha causato problemi. Una vettura, con persone a bordo, è rimasta bloccata in un sottopasso allagato a Marina Palmense, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per danni d’acqua e allagamenti: quattro interventi nel centro del Fermano tra i quali quello per soccorrere i passeggeri della vettura bloccata nel sottopasso. La squadra dei Vigili del Fuoco ha fatto uscire incolumi gli occupanti della vettura, portandoli in sicurezza sulla strada. Il sottopasso è stato poi chiuso e l’auto recuperata dal soccorso stradale.

Le piogge più intense hanno interessato la provincia di Pesaro e Urbino oggi, con 33mm caduti proprio ad Urbino, 25mm a Ca’ Gallo, 16mm a Montelabbate.

