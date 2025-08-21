Maltempo Marche, notte di lavoro a Fano per rimuovere gli alberi in strada | FOTO

MeteoWeb

Notte di lavoro senza sosta a Fano (Pesaro Urbino) per rimuovere alberi e rami caduti sulle strade a causa del maltempo. Le squadre composte da Polizia locale, tecnici comunali, Protezione Civile e Vigili del Fuoco hanno operato dalle 22 di ieri alle prime luci dell’alba. Gli interventi si sono concentrati nelle aree periferiche e rurali: San Biagio, Roncosambaccio, Sant’Andrea e Carignano. A coordinare i lavori il Centro operativo comunale (Coc), attivato ieri sera, con il supporto del Cb Club Mattei. Le operazioni proseguono oggi con l’utilizzo di mezzi meccanici per la rimozione di tronchi e rami. Permane l’allerta meteo gialla diramata dalla Regione per tutta la giornata di oggi.

Maltempo a Pesaro, ordinanza del sindaco per limitare la velocità delle auto

Il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani, ha emesso un’ordinanza che dispone il limite di velocità a 30 chilometri all’ora su tutto il territorio comunale fino alle ore 12 di sabato 24 agosto. La misura, fa sapere l’amministrazione comunale, è stata adottata per motivi di pubblica incolumità, al fine di ridurre il rischio di incidenti stradali e consentire alle unità operative di intervenire in sicurezza per la pulizia delle strade.

Il Comune rende noto, inoltre, che sono 31 gli interventi dalle 22 di ieri sera per la pulizia delle strade, la rimozione di alberi pericolanti e rami con ulteriori interventi di messa in sicurezza nelle arterie principali della città. Mentre la Protezione Civile comunale ha eseguito 17 interventi in totale dalle 22 di ieri sera per la rimozione dei rami, il ripristino della rete fognaria (Case Bruciate, via Gradara, via Milano), la riattivazione del generatore per assistenza sanitaria in via San Donato Ginestreto e per interventi per rami in strada, anche a Candelara, Valle Tresole, strada Fonte Saiano. La Protezione Civile ha rimosso anche un albero pericolante in piazzale Falcone e Borsellino e ha sgomberato in poche ore via Gagarin da un grosso albero caduto su strada che bloccava il passaggio al traffico. Ci sono cinque squadre all’opera per tutta la giornata odierna. Anche l’azienda Marche Multiservizi è in azione con cinque spazzatrici, due ragni e 20 uomini sul campo per l’emergenza.

L’amministrazione Comunale, per motivi di sicurezza, ha chiuso anche il campo scuola a causa di diversi rami caduti e pericolanti e verrà valutata in giornata la sua riapertura. Chiuse, al momento anche la strada del Castagneto, la strada di Montegranaro e la strada Leccia.

