Maltempo Marche: temporali tra Ancona e Pesaro Urbino, punte di quasi 50 mm

MeteoWeb

L’ultima settimana di agosto 2025 si chiude con tempo variabile, caratterizzato da violenti temporali e poi dalla rimonta dell’alta pressione. Domenica 24 agosto, fin dalle prime ore, caratterizzata da forti piogge e raffiche di vento hanno colpito diverse località delle Marche, in particolare nelle province di Ancona e Pesaro Urbino. A Villa Fastiggi di Pesaro, in meno di un’ora, la rete meteo Mir della Protezione civile ha registrato 48,6 mm di pioggia, con un picco di 29 mm in soli 15 minuti. Intensità notevole anche nell’entroterra fanese, con 25,2 mm a Cartoceto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.