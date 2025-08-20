Maltempo, spettacolare MCS sul Nord Italia: cos’è e perché può diventare pericoloso

MeteoWeb

Nelle ultime ore un imponente MCS (Mesoscale Convective System) è stato rilevato sul Nord Italia, ben visibile dalle immagini satellitari. La struttura, organizzata in tre sistemi temporaleschi distinti ma collegati, ha mostrato un’elevata attività convettiva e un potenziale di fenomeni intensi. Di seguito spieghiamo cos’è un MCS, come si riconosce e perché rappresenta una delle configurazioni temporalesche più rilevanti per la sicurezza e la prevenzione.

Che cos’è un MCS (Sistema Convettivo a Mesoscala)

In meteorologia, un MCS è un Sistema Convettivo a Mesoscala: un ampio complesso temporalesco che copre aree di

decine o centinaia di chilometri, nato dall’unione di più celle temporalesche (cumulonembi) a stadi evolutivi differenti.

A differenza del singolo temporale isolato, un MCS è organizzato, più longevo e capace di generare precipitazioni persistenti e localmente estreme.

Le caratteristiche principali

Struttura composta da più celle temporalesche connesse tra loro.

da più connesse tra loro. Può presentarsi in forma lineare (linee di groppo / squall lines) o circolare (spesso con gocce fredde in quota).

(linee di groppo / squall lines) o (spesso con in quota). Precipitazioni intense e durature , con rischio di alluvioni lampo e nubifragi .

, con rischio di e . Attività elettrica frequente e raffiche di vento anche molto forti (downburst).

frequente e raffiche di vento anche molto (downburst). Mantenimento favorito da moti verticali vigorosi: correnti ascendenti alimentano nuove celle, quelle discendenti rinforzano rafiche e rovesci.

MCS lineare o circolare: cosa cambia

Gli MCS lineari sono spesso associati a fronti e si muovono lungo un asse, con rovesci e raffiche concentrate.

Gli MCS circolari, frequenti in presenza di gocce fredde in quota, possono insistere più a lungo sulla stessa area,

aumentando il rischio di accumuli pluviometrici elevati in tempi brevi.

Perché un MCS può essere critico

L’estensione, la durata e l’organizzazione di un MCS lo rendono un potenziale

catalizzatore di eventi meteo estremi: grandinate diffuse, downburst, alluvioni lampo.

In aree densamente urbanizzate o idrogeologicamente fragili, questi sistemi possono produrre criticità in poche ore.

Per questo motivo, il MCS osservato sul Nord Italia viene monitorato con attenzione in relazione a viabilità, servizi

e protezione civile.

Cosa tenere d’occhio (aspetti operativi)

Nowcasting : aggiornamenti da radar , satellite e rete fulminometrica per seguire l’evoluzione in tempo reale.

: aggiornamenti da , e rete per seguire l’evoluzione in tempo reale. Allerte : consultare i bollettini della Protezione Civile e dei centri previsionali regionali.

: consultare i bollettini della e dei centri previsionali regionali. Idrogeologia : attenzione a aree urbane , sottopassi, torrenti e versanti sensibili.

: attenzione a , sottopassi, torrenti e versanti sensibili. Attività all’aperto: rinviare escursioni in quota, eventi e spostamenti non necessari nelle aree a rischio.

