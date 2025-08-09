Maltempo Messico, violenta grandinata sorprende Irapuato: allagamenti e alberi caduti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una forte grandinata accompagnata da pioggia ha sorpreso diverse zone di Irapuato, nello stato di Guanajuato, nel Messico centrale, venerdì 8 agosto, lasciando strade e viali impraticabili a causa dell’accumulo di acqua e grandine. Gran parte del viale Mariano J. García è stato allagato, ostacolando il traffico e causando preoccupazione tra gli automobilisti. Inoltre, abitazioni e attività commerciali vicino al viale hanno accumulato una grande quantità di grandine sui tetti.

La grandine è stata così violenta che diversi veicoli si sono rifugiati sotto il ponte di Avenida Primero de Mayo e presso una vicina stazione di servizio per evitare i danni causati dalla grandine. Anche i pedoni hanno cercato riparo sotto il ponte, mentre il traffico è rimasto bloccato per diversi minuti. “È sorprendente. Sembra che a Irapuato stia succedendo qualcosa di strano; non è normale“, hanno commentato alcuni residenti che si sono rifugiati sotto il ponte. I cittadini hanno aiutato con le pale a rimuovere il ghiaccio che ricopriva le strade.

Tanti anche gli alberi caduti in: Avenida Ejército Nacional, Río Oriente nel quartiere Colón, Héroes de Nacozari nel quartiere Las Heras e Calle Atenea a Valle del Sol. Alcuni alberi hanno toccato linee elettriche ad alta tensione, interrompendo persino la corrente. Nonostante l’intensità dei fenomeni, non sono stati segnalati incidenti gravi.