Maltempo Messico, gravi inondazioni a Guadalajara: auto sommerse | FOTO e VIDEO

La mattina di mercoledì 20 agosto, una forte tempesta si è abbattuta sull’area metropolitana di Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco, in Messico, sorprendendo i residenti e causando innumerevoli chiusure stradali e disagi in diverse zone della città a causa delle gravi inondazioni. È il caso del Sistema Ferroviario Elettrico Urbano (SITEUR), con il servizio sulla Linea 1 della Tramvia Leggera sospeso a causa degli alti livelli dell’acqua nella zona tra le stazioni 18 de Marzo e Isla Raza, così come sulla linea Mi Macro Calzada.

Una delle zone più allagate di Guadalajara è stata Avenida Juan Pablo II e Circunvalación. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano auto sommerse o galleggianti nelle strade trasformate in fiumi dalle forti piogge. Allagate anche alcune strutture.

Maltempo Messico, gravi inondazioni colpiscono Guadalajara