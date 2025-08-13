Maltempo Messico, forti piogge e aeroporto di Città del Messico di nuovo nel caos | FOTO

MeteoWeb

Nuovi problemi a causa del maltempo a Città del Messico. Dopo i disagi dovuti alle inondazioni di lunedì 11 agosto, anche oggi l’aeroporto di Città del Messico è nel caos a causa delle forti precipitazioni che stanno interessando la capitale messicana. Si registrano 120 voli in ritardo, 16 dirottati verso altri aeroporti e tre cancellati, con un totale di 19.500 passeggeri coinvolti. Una pista è rimasta chiusa per diverse ore a causa dell’accumulo di acqua.