Maltempo Messico, violento temporale scarica quasi 50cm di grandine a Tlaquepaque: città paralizzata | VIDEO

Un violento temporale ha scaricato pioggia intensa con grandine, durata circa 15 minuti, a Tlaquepaque, nello stato di Jalisco, nel Messico occidentale, lasciando quasi 50 centimetri di ghiaccio nella zona di Parques de Santa María e Parques del Bosque, bloccando veicoli e causando allagamenti in diverse zone. Gli utenti dei social media hanno segnalato che aree come Camino Real a Colima e Periférico erano ricoperte di ghiaccio; le autorità hanno segnalato una frana sull’autostrada Tototlán-Zapotlanejo e hanno esortato i cittadini a guidare con prudenza a causa dell’eccessivo ghiaccio e del traffico.

In risposta al forte maltempo, i membri del Coordinamento della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco si sono recati in alcune delle zone più colpite per cercare di rimuovere il ghiaccio dagli pneumatici dei veicoli e consentirne lo spostamento.

Anche a Zapopan sono state segnalate diverse aree allagate. Sono state segnalate interruzioni di corrente in quartieri come Paseos del Sol e nelle aree circostanti. È stato inoltre segnalato che almeno un albero è caduto all’incrocio tra Sierra de Tapalpa e Río Tepalcatepec.