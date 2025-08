Maltempo, la neve d’agosto imbianca il Passo dello Stelvio

MeteoWeb

La perturbazione che oggi imperversa al Nord Italia ha riportato l’inverno sul Passo dello Stelvio, dove nelle scorse ore ha fatto la sua comparsa la neve. Il crollo delle temperature ha favorito l’accumulo di diversi centimetri di neve fresca. Eventi simili, seppur rari, non sono inediti a queste altitudini anche in pieno agosto.

