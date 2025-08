Maltempo al Nordest: focus su rovesci, fulmini e grandine tra Brescia e Verona

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi il Nord Italia sta affrontando una nuova fase di forte instabilità atmosferica. Dopo le prime ore del mattino caratterizzate da cieli variabili, rovesci e temporali si sono intensificati nelle regioni nordorientali, dove i fenomeni risultano ancora attivi e in alcune zone di notevole intensità. Le immagini radar e le webcam meteorologiche confermano che, in queste ore, le celle temporalesche più forti stanno interessando la fascia compresa tra Brescia e Verona, esattamente nella zona di confine tra Veneto e Lombardia. Qui si segnalano piogge abbondanti e a tratti violente, accompagnate da fulmini frequenti e da grandinate di medie dimensioni, che stanno creando disagi alla viabilità locale.

Questo scenario non è isolato: il fronte perturbato che ha raggiunto il Nord ha determinato un netto peggioramento delle condizioni meteo in diverse aree, con fenomeni diffusi soprattutto sui settori alpini e prealpini.

Dove il maltempo ha colpito con maggiore intensità

Oltre alle province di Brescia e Verona, temporali significativi sono stati registrati nel pomeriggio su alta Lombardia, Trentino-Alto Adige, alto Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Queste zone sono state raggiunte da celle temporalesche in grado di produrre piogge intense e improvvise, forti raffiche di vento e locali grandinate.

Il fronte atlantico che ha investito il Nord Italia è alimentato da contrasti termici molto marcati: l’aria più fresca in arrivo dalle latitudini settentrionali si è scontrata con le masse d’aria calda e umida presenti nei bassi strati, favorendo così lo sviluppo rapido di temporali anche organizzati.

Le prossime ore: evoluzione e raccomandazioni

Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, nelle prossime ore i temporali tenderanno a spostarsi ulteriormente verso est, mantenendo un certo grado di intensità sul Nordest, in particolare tra Veneto orientale e Friuli. Sulle restanti zone del Nord l’instabilità andrà progressivamente attenuandosi con il passare della serata, ma permarranno possibili rovesci residui e qualche colpo di vento fino a notte inoltrata.

