Maltempo Pakistan, frana travolge volontari dopo l’alluvione: 9 morti

Nove volontari sono rimasti uccisi e altri tre feriti dopo essere stati sepolti da una frana durante i lavori di ripristino di un canale d’acqua danneggiato dall’alluvione nella regione di Gilgit, nel Kashmir occupato dal Pakistan. Lo riporta l’agenzia indiana PTI. L’incidente è avvenuto la sera di domenica 10 agosto a Danyor Nullah, quando una massa di terra è crollata sugli operai, intrappolandone diversi sotto le macerie, ha riferito la Polizia.

È stata dichiarata l’emergenza negli ospedali locali e sono state avviate le operazioni di soccorso con l’aiuto dei residenti. Le autorità ospedaliere hanno confermato nove morti e hanno avvertito che altre persone potrebbero essere rimaste intrappolate.

L’inondazione improvvisa generata da un lago glaciale

L’episodio si è verificato il giorno dopo che un’inondazione improvvisa innescata dalla fuoriuscita di un lago glaciale ha danneggiato l’importante Karakoram Highway, che attraversa Danyor, interrompendo il traffico e gli scambi commerciali tra Pakistan e Cina. Ingegneri e operai sono stati dispiegati insieme a macchinari pesanti per iniziare le riparazioni. Nel frattempo, diverse frane nei pressi dell’autostrada montuosa danneggiata hanno danneggiato le case a Danyor e nelle zone limitrofe, mentre i primi soccorritori hanno evacuato le persone colpite dalle inondazioni verso aree più sicure, ha affermato Hassan Ali, capo della Polizia locale, aggiungendo che sono stati forniti generi alimentari essenziali agli sfollati.

La fuoriuscita di massa dal lago glaciale è stata enorme, ha riferito Ali, gonfiando il fiume Hunza e innescando inondazioni improvvise che hanno colpito duramente i raccolti. Le autorità stanno ancora valutando i danni, ha aggiunto.

Il Gilgit-Baltistan è noto per i suoi spettacolari ghiacciai che forniscono il 75% delle riserve idriche del Paese, secondo il sito web ufficiale della regione. Il mese scorso, è stato interessato da frane, che hanno ucciso 18 turisti finiti travolti da inondazioni improvvise nei loro veicoli.

Gli esperti affermano che le inondazioni da fuoriuscita di massa dai laghi glaciali si verificano quando l’acqua trattenuta da un ghiacciaio viene rilasciata improvvisamente, spesso a causa del crollo di barriere di ghiaccio o detriti.