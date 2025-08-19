Maltempo Pakistan, forti piogge sommergono Karachi: almeno 7 morti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Almeno sette persone sono morte a Karachi, capitale della provincia del Sindh, in Pakistan, dopo che le forti piogge monsoniche hanno colpito la città, allagando quartieri, paralizzando il traffico e interrompendo l’erogazione di energia elettrica, spingendo il sindaco a dichiarare lo stato di emergenza per pioggia. Le nuvole hanno coperto la città nel pomeriggio di oggi, seguite da forti rovesci con forti venti in aree come Surjani Town, Federal B Area, Gulshan-e-Iqbal, Qayyumabad, Gulistan-e-Jauhar, Malir, Shahrah-e-Faisal, Nazimabad e New Karachi. L’acqua piovana ha rapidamente allagato le strade principali e residenziali, con gravi inondazioni segnalate a Gulshan-e-Hadeed, dove l’acqua è penetrata nelle case.

Anche in incroci chiave come Hassan Square, Nipa Chowrangi, Jail Chowrangi, Liaquatabad, Korangi, Karsaz e Malir Expressway si sono verificati forti allagamenti, che hanno praticamente paralizzato il traffico.

Su ordine del sindaco Murtaza Wahab, è stata dichiarata un’emergenza pioggia in tutta Karachi, con tutte le squadre in stato di massima allerta per rispondere a inondazioni urbane, interruzioni del traffico e altri incidenti legati alla pioggia.

I soccorritori hanno dichiarato che sette persone hanno perso la vita in incidenti causati dalla pioggia. Il crollo di un muro vicino alla moschea di Al-Aqsa, nel Settore 11.5 di Orangi Town, ha ucciso un bambino di otto anni. Nel Blocco 12 di Gulistan-e-Jauhar, quattro membri di una famiglia sono rimasti uccisi e un bambino è rimasto ferito nel crollo di un muro di casa.

I funzionari comunali hanno avvertito che ulteriori acquazzoni potrebbero aggravare le inondazioni nelle zone basse, poiché la città è alle prese con problemi di drenaggio e interruzioni di corrente.

I dati pluviometrici

Secondo i dati del Dipartimento Meteorologico, Gulshan-e-Hadeed ha ricevuto le precipitazioni più intense, con 145mm, seguita dalla vecchia area dell’aeroporto di Karachi con 138mm, Keamari con 137mm, Jinnah Terminal con 135mm, University Road con 132mm. La base PAF Faisal (Shahrah-e-Faisal) ha registrato 114mm.

Anche altre zone della città hanno registrato forti acquazzoni, tra cui Surjani Town (111mm) e Karachi Nord (108mm). Korangi ha registrato quasi 97mm, mentre Nazimabad 92mm. Anche aree come Orangi Town (66mm), Gulshan-e-Maymar (75mm) e la base PAF di Masroor (75mm) hanno subito forti acquazzoni.

Stato di massima allerta

Il Primo Ministro del Sindh, Murad Ali Shah, ha ordinato a tutti i dipartimenti interessati di mantenere la massima allerta durante le piogge monsoniche in corso. Ha incaricato i servizi di soccorso e l’amministrazione di rimanere pienamente mobilitati in vista delle forti piogge. Ha ordinato un attento monitoraggio delle fognature e del sistema di drenaggio per prevenire allagamenti urbani e ha incaricato il sindaco di Karachi di garantire che macchinari e personale rimangano attivi per lo smaltimento immediato dell’acqua piovana.

Il Primo Ministro ha consigliato ai cittadini di evitare spostamenti non necessari durante i forti acquazzoni. Ha inoltre ordinato alle amministrazioni distrettuali, alla Polizia e agli enti comunali di mantenere il coordinamento. La Polizia stradale ha ricevuto l’ordine di rimanere vigile nelle zone basse e trafficate e di fornire indicazioni complete al pubblico durante le piogge.

Ha inoltre esortato la popolazione a tenersi lontana dai pali della luce e dalle infrastrutture deboli, e ha ordinato il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio per tenere informati i cittadini sulle condizioni meteorologiche.

Maltempo Pakistan, auto sommerse a Karachi dopo forti piogge