Maltempo e pericolo frane, chiusa la SS51 Alemagna per Cortina

Nuovamente chiusa al traffico, per il rischio di frane, la SS51 di Alemagna, la principale arteria di collegamento verso Cortina d’Ampezzo. È quanto rende noto ANAS, in seguito alle piogge intense e persistenti che stanno interessando il Cadore. Altra criticità è la scarsa visibilità sulla Croda Marcora, la montagna monitorata 24 ore su 24 dalla quale a luglio sono scese colate detritiche a ripetizione. ANAS ha disposto la temporanea chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, della SS51 “Di Alemagna”, dal km 95,320 al km 92,000 all’altezza di San Vito di Cadore (Belluno). Disposizioni che sono state applicate in accordo con le Istituzioni del territorio e la Prefettura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.