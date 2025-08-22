Maltempo: due persone in acqua durante il temporale con grandine, ecco perché è un gesto da evitare

MeteoWeb

Nei giorni scorsi, in Sicilia, una fotografia ha catturato un episodio che ha fatto molto discutere: due persone sorprese in acqua durante un temporale con fulmini e grandine. Un’immagine forte, che mostra chiaramente quanto sia sottovalutato il pericolo dei fenomeni atmosferici estremi e quanto, spesso, vengano ignorate le più basilari norme di sicurezza. Molti pensano che un temporale sia solo pioggia intensa, ma la realtà è ben diversa: grandine e fulmini possono trasformarsi in una minaccia letale in pochi secondi. E trovarsi in acqua in quelle condizioni significa esporsi al rischio massimo.

Perché stare in acqua durante un temporale è un errore gravissimo

Il mare e le piscine rappresentano un ambiente ad altissimo rischio quando il cielo si fa minaccioso. L’acqua è un ottimo conduttore elettrico: questo significa che un fulmine che colpisce la superficie marina può trasmettere scariche anche a decine di metri di distanza, investendo chiunque si trovi nelle vicinanze.

A questo pericolo si aggiunge quello della grandine, capace di provocare ferite, traumi e persino danni gravi se i chicchi raggiungono dimensioni consistenti. Restare in mare a mani nude, cercando di proteggersi con le braccia o la testa, non rappresenta in alcun modo una difesa reale.

I comportamenti da evitare e quelli da adottare

Episodi come quello siciliano dimostrano che la percezione del rischio è ancora troppo bassa. In presenza di un temporale con grandine, ecco le regole fondamentali:

Non restare mai in acqua : uscire immediatamente da mare, laghi o piscine scoperte.

: uscire immediatamente da mare, laghi o piscine scoperte. Non restare in spazi aperti : grandine e fulmini colpiscono senza preavviso.

: grandine e fulmini colpiscono senza preavviso. Non cercare rifugio improvvisato: coprirsi con le mani non serve a proteggersi davvero.

Al contrario, i comportamenti corretti sono:

Rifugiarsi in un edificio solido o in un’automobile.

o in un’automobile. Evitare alberi isolati , pali o oggetti metallici.

, pali o oggetti metallici. Se il riparo è lontano, proteggere la testa con oggetti robusti contro la grandine.

Una lezione per tutti

Il cambiamento climatico sta rendendo i fenomeni estremi sempre più frequenti e violenti: grandinate “tropicali”, temporali autorigeneranti e fulmini improvvisi sono ormai parte della nostra quotidianità. Ignorare queste condizioni non è solo imprudente, ma può trasformarsi in una tragedia.

La foto scattata in Sicilia deve essere un monito per tutti: la sicurezza personale viene prima di ogni altra cosa. E quando il cielo si fa nero, il mare non è più un rifugio ma un nemico silenzioso.