Maltempo: due persone in acqua durante il temporale con grandine, ecco perché è un gesto da evitare

Maltempo, perché l’acqua diventa il luogo più pericoloso durante un temporale

MeteoWeb

Nei giorni scorsi, in Sicilia, una fotografia ha catturato un episodio che ha fatto molto discutere: due persone sorprese in acqua durante un temporale con fulmini e grandine. Un’immagine forte, che mostra chiaramente quanto sia sottovalutato il pericolo dei fenomeni atmosferici estremi e quanto, spesso, vengano ignorate le più basilari norme di sicurezza. Molti pensano che un temporale sia solo pioggia intensa, ma la realtà è ben diversa: grandine e fulmini possono trasformarsi in una minaccia letale in pochi secondi. E trovarsi in acqua in quelle condizioni significa esporsi al rischio massimo.

Comportamenti da evitare

Perché stare in acqua durante un temporale è un errore gravissimo

Il mare e le piscine rappresentano un ambiente ad altissimo rischio quando il cielo si fa minaccioso. L’acqua è un ottimo conduttore elettrico: questo significa che un fulmine che colpisce la superficie marina può trasmettere scariche anche a decine di metri di distanza, investendo chiunque si trovi nelle vicinanze.

A questo pericolo si aggiunge quello della grandine, capace di provocare ferite, traumi e persino danni gravi se i chicchi raggiungono dimensioni consistenti. Restare in mare a mani nude, cercando di proteggersi con le braccia o la testa, non rappresenta in alcun modo una difesa reale.

I comportamenti da evitare e quelli da adottare

Episodi come quello siciliano dimostrano che la percezione del rischio è ancora troppo bassa. In presenza di un temporale con grandine, ecco le regole fondamentali:

  • Non restare mai in acqua: uscire immediatamente da mare, laghi o piscine scoperte.
  • Non restare in spazi aperti: grandine e fulmini colpiscono senza preavviso.
  • Non cercare rifugio improvvisato: coprirsi con le mani non serve a proteggersi davvero.

Al contrario, i comportamenti corretti sono:

  • Rifugiarsi in un edificio solido o in un’automobile.
  • Evitare alberi isolati, pali o oggetti metallici.
  • Se il riparo è lontano, proteggere la testa con oggetti robusti contro la grandine.

Una lezione per tutti

Il cambiamento climatico sta rendendo i fenomeni estremi sempre più frequenti e violenti: grandinate “tropicali”, temporali autorigeneranti e fulmini improvvisi sono ormai parte della nostra quotidianità. Ignorare queste condizioni non è solo imprudente, ma può trasformarsi in una tragedia.

La foto scattata in Sicilia deve essere un monito per tutti: la sicurezza personale viene prima di ogni altra cosa. E quando il cielo si fa nero, il mare non è più un rifugio ma un nemico silenzioso.

Ultimi approfondimenti di METEO DIDATTICA