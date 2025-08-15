Maltempo Perù, in arrivo ‘Oriana’: piogge, grandine, neve e forti venti

MeteoWeb

In arrivo sul Perù una depressione che minaccia precipitazioni, grandine, neve e forti venti. Lo ha annunciato il Servizio nazionale di meteorologia e idrologia del Perù (Senamhi). Si tratta di una depressione isolata ad alta quota (Dana) che dovrebbe arrivare nel Paese domani, sabato 16 agosto. Gli esperti dicono che si tratta di un’anomalia meteorologica che dovrebbe provocare forti precipitazioni e venti intensi nella zona montuosa del Paese. Battezzato ‘Oriana‘, questo fenomeno atipico raggiungerà le zone montuose settentrionali e meridionali del Perù con piogge, neve, grandine e venti fino a 50km/h, e si protrarrà fino al 18 agosto, secondo quanto indicato dal Senamhi in un comunicato ufficiale.

L’agenzia ha avvertito che la bassa pressione potrebbe causare “neve principalmente in località sopra i 4.000 metri sul livello del mare, nonché pioggia e grandine accompagnate da scariche elettriche in zone sopra i 2.600 metri sul livello del mare”.