Maltempo, Piemonte assediato dall’ex Uragano Erin: tornado a Settimo Torinese e allagamenti a Novara, si alza il livello del Lago Maggiore | FOTO e VIDEO

Una vasta saccatura sull’Europa occidentale connessa ai resti dell’ex Uragano Erin sta convogliando intense correnti umide sul Piemonte, generando piogge e temporali diffusi, con maggiore intensità nel settore settentrionale. Nelle ultime ore si registrano fenomeni a carattere di nubifragio, in particolare sulla zona del Lago Maggiore: a Verbania, nella frazione di Feriolo, il lago ha visto un innalzamento notevole del livello delle acque. Segnalazione inoltre spettacolare ma preoccupante: nella zona di Settimo Torinese è stato immortalato un sospetto vortice tornadico. Gli accumuli pluviometrici più significativi si registrano nel Parco Nazionale della Val Grande e a Sambughetto, con oltre 200 mm di pioggia caduti. Segnalati i primi allagamenti a Novara (video in coda).

Massima attenzione inoltre al forte temporale semi-autorigenerante in atto nella zona dell’Alessandrino dove si segnalano forti nubifragi, accumuli già prossimi ai 100 mm nei dintorni di Acqui Terme.

Il torrente San Bernardino a Verbania è l primo corso d’acqua del Piemonte a superare la soglia di guardia dall’inizio dei fenomeni temporaleschi la scorsa notte. Alla stazione idrometrica di Arpa Piemonte che si trova a Nord della città, il livello del torrente ha già raggiunto i 7.16 metri, alzandosi di quasi 6 metri rispetto alle rilevazioni di ieri mattina e si avvicina sempre più alla soglia di pericolo.

Secondo le previsioni di Arpa regionale, in serata si assisterà a un graduale miglioramento a partire da Ovest, con l’esaurimento dei fenomeni previsto per le prime ore di domani. Tuttavia, già dal pomeriggio successivo sono attese nuove precipitazioni moderate, con possibili picchi forti sulla parte Nord della regione. Il tempo dovrebbe stabilizzarsi definitivamente a partire da sabato, con cieli in prevalenza sereni.

