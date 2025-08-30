Maltempo Piemonte, conta dei danni e pulizia delle strade a Varzo

MeteoWeb

È il giorno della conta dei danni a Varzo, in Val Divedro, il centro ossolano più colpito dall’ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta su tutto l’alto Piemonte. A causa delle fortissime piogge, ieri sono esondati due rii. La forza dell’acqua ha trasformato via Novara, nella frazione di Riceno, in un fiume di fango, sassi e legname. Detriti sono arrivati anche in una via laterale e fino in prossimità della vicina linea ferroviaria internazionale. Il maltempo ha causato disservizi anche a livello idrico. Problemi si registrano anche più a valle, lungo la strada provinciale: l’acqua ha allagato almeno due attività artigianali – una segheria e un laboratorio per la lavorazione della pietra – e un distributore di carburante.

Oggi, con il miglioramento delle condizioni meteo, la situazione può dirsi sotto controllo, almeno per il momento. Già dalla prima mattina si lavora per pulire le strade e liberarle da fango e detriti. In rinforzo alle squadre del Verbano-Cusio-Ossola sono arrivate a Varzo anche ulteriori squadre di Vigili del Fuoco provenienti dal comando di Novara e dal Comando di Torino.

Sopralluogo in elicottero

Questa mattina, il sindaco Bruno Stefanetti ha compiuto un sopralluogo in elicottero con il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per valutare la situazione dall’alto. Sono stati utilizzati anche i droni per una analisi di dettaglio dell’area. I dati rilevati sono stati incrociati e valutati durante il briefing presso il centro operativo comunale. I Vigili del Fuoco hanno istituto un posto di comando avanzato che coordina le operazioni di soccorso.

“Al momento – dicono i Vigili del Fuoco – non si sono rilevate ulteriori criticità imminenti, e si proseguono i lavori già cominciati ieri per ripristinare le condizioni di sicurezza”.

