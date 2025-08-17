Maltempo Piemonte, crolla cornicione: passante ferito a Novi Ligure

MeteoWeb

A causa del maltempo, tre metri di cornicione si sono staccati dal tetto di una palazzina, dall’altezza del sesto piano, a Novi Ligure, nell’Alessandrino. Il cornicione ha ferito un passante, che è stato soccorso e medicato da un’ambulanza, per le escoriazioni provocate dai calcinacci. Carabinieri e Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto nella notte per mettere in sicurezza l’area e l’edificio. La viabilità è stata ridotta.

Inoltre, durante il forte temporale di ieri sera, un albero abbattuto è stato spezzato da un fulmine in centro città.

