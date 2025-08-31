Maltempo Piemonte, frana a Varzo: proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Vigili del Fuoco impegnati a Varzo, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola, nell’alto Piemonte, per la messa in sicurezza delle aree invase dai detriti a seguito della frana causata dal maltempo nella giornata di venerdì 29 agosto. Le squadre, con mezzi meccanici, stanno ripulendo argini e canali della zona, mentre con i droni stanno monitorando la parte alta dove è avvenuto il distacco.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.