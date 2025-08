Maltempo Piemonte, grandine e raffiche di vento sulla collina di Torino: violento nubifragio a Sciolze, disagi anche a Borgo Revel | VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale ha colpito nella serata di venerdì 1 agosto la collina torinese, causando disagi e preoccupazione tra i residenti. Il comune di Sciolze (TO) è stato uno dei più colpiti: un nubifragio improvviso, accompagnato da forti raffiche di vento e grandine, si è abbattuto sull’area. Le immagini di MeteoinPiemonte mostrano scene impressionanti: pioggia intensa, chicchi di grandine che rimbalzano sull’asfalto e illuminazioni improvvise dovute all’attività elettrica. Il video documenta la forza del temporale, con brusche variazioni di luminosità e suoni nitidi di grandine battente.

Situazione difficile anche a Borgo Revel, frazione di Verolengo (TO), dove intorno alle ore 21 si è verificato un secondo episodio di maltempo particolarmente violento. Anche in questo caso, i residenti hanno segnalato precipitazioni grandinose e forti raffiche di vento.

