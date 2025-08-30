Maltempo Piemonte: maltempo nella notte in Alta Val Ellero, “attenzione alla torbidità dell’acqua”

MeteoWeb

“In seguito alle violente precipitazioni di questa notte in Alta Val Ellero si è verificato un aumento repentino del livello di torbidità dell’acqua distribuita in rete ai comuni di Mondovì e parte del comune di Villanova Mondovì. Consigliamo alle utenze dei suddetti Comuni di non utilizzare l’acqua se non incolore, inodore e insapore. Qualora dovesse esser dichiarata la non potabilità, le utenze ne saranno informate e, in tal caso, l’acqua non potrà esser utilizzata per fini alimentari. L’utilizzo è consentito per gli elettrodomestici e per l’uso igienico-sanitario“. È quanto comunica lo staff del sindaco di Mondovì (Cuneo). “Al momento tutto il personale a disposizione è impegnato per monitorare e scongiurare la criticità“, conclude la nota.

