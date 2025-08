Maltempo Piemonte, primi forti temporali nel Cuneese e Torinese: nubifragi

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto in provincia di Cuneo favoriti dal transito di una blanda ondulazione instabile a nord delle Alpi che determina un lieve rientro di correnti da est in Pianura Padana. Sono già caduti 17mm di pioggia a Boves, 14mm a Pradeboni, 11mm a Paesana, 7mm a Cuneo, 5mm a Roccaforte Mondovì. Un nucleo temporalesco è attivo anche nel Torinese, nell’area di Pinerolo, e un altro ancora nel Novarese, sfondando anche oltre il confine con la Lombardia.

Si tratta dei primi fenomeni che andranno ad intensificarsi nel corso della serata e della notte non solo in Piemonte, dove sarà possibile qualche acquazzone o locale temporale specie sulle Alpi Marittime e localmente anche tra Alto Canavese, Biellese, Verbano e Alto Novarese. Sarà colpita anche l’alta Lombardia, soprattutto tra le province di Sondrio, Lecco e Bergamo, ma anche tra Comasco e Varesotto, il Trentino e le Dolomiti, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prestare attenzione al rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

