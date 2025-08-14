Maltempo Piemonte: temporali e grandine a Bardonecchia e Sambuco | VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 agosto, il Piemonte è stato attraversato da un’intensa ondata di maltempo che ha causato forti temporali e disagi in diverse aree. A Sambuco, in provincia di Cuneo, la pioggia è stata accompagnata da grandine, con tuoni in lontananza che hanno preceduto il temporale poco prima delle 16:00. Il cielo si è fatto sempre più scuro, mentre la grandine ha imbiancato rapidamente il terreno.

A Bardonecchia, il maltempo si è intensificato ulteriormente con tuoni potenti e precipitazioni abbondanti. La visibilità è stata compromessa, e le strade si sono rapidamente allagate a causa delle intense piogge.

Piemonte, maltempo a Bardonecchia e Col San Giovanni

