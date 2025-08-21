Maltempo Piemonte, violenti temporali nel Novarese: grandine grossa a Galliate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto nel nord del Piemonte, in discesa dal Varesotto, interessando in particolare Novarese e Vercellese. I temporali hanno provocato grandine di medie-grosse dimensioni, fino a 3-4cm di diametro, a Galliate, nel Novarese, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Temperature crollate a +18-19°C nelle aree del Novarese interessate dai fenomeni. Il temporale è ora in movimento verso sud-ovest, in direzione Vercellese e colline del Po; non si esclude un interessamento anche di Torinese e Astigiano.

Maltempo Piemonte, violenta grandinata colpisce Galliate

