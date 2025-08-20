Maltempo Piemonte, forti temporali nel Torinese: il capoluogo piomba a +17°C sotto un forte nubifragio | VIDEO

MeteoWeb

Tempo perturbato sul Piemonte con piogge e temporali in atto in particolare su Torinese, Astigiano e nord della regione. Le temperature sono decisamente calate con valori attualmente compresi tra +19 e +23°C. Un fronte temporalesco, collegato al fronte freddo della perturbazione che sta colpendo il Nord Italia, interessa il Torinese con nubifragi. La linea temporalesca è in movimento verso est-nord/est. Colpita in pieno da un nubifragio anche la città di Torino, piombata a soli +17°C in pieno giorno. In circa mezz’ora, sono caduti fino a 25-30mm di pioggia in città. Segnaliamo anche 28mm a Carmagnola, 26mm a Santena, 24mm a Venaria, 23mm a Pinerolo, 20mm a Vaccera.

Nel nord della regione, segnaliamo 38mm a Trasquera, 36mm a Macugnaga, 34mm a Bognanco, 29mm a Sambughetto.

Nella giornata di giovedì 21 agosto, ancora variabilità in Piemonte, con possibilità di qualche rovescio o temporale dal pomeriggio su Alpi, settori pedemontani e localmente basso Piemonte.

