Maltempo a Pisa, temporali e allagamenti: aeroporto in tilt, voli cancellati e dirottati

Allagamenti nel Pisano e disagi in aeroporto a causa del maltempo con temporali anche piuttosto forti a Pisa e nell’immediato hinterland cittadino. I vigili del fuoco sono intervenuti per ristagni d’acqua nelle strade di alcune località. mentre l’aeroporto ha interrotto precauzionalmente e temporaneamente l’attività provocando disagi a centinaia di passeggeri in partenza e in arrivo per le vacanze estive, tutti assistiti dal personale di Toscana Aeroporti. In particolare, il temporale mattutino ha costretto lo scalo a fermare le operazioni per motivi di sicurezza quando è diventato forte il rischio di fulmini. E’ stato dato lo stop a tutte le attività degli operatori sui piazzali.

La nota

La misura precauzionale, fanno sapere dalla società di gestione aeroportuale, “ha determinato rallentamenti ai voli in partenza e anche a quelli in arrivo, atterrati senza che il personale di assistenza a terra potesse svolgere regolarmente le proprie mansioni: per questo almeno sei voli sono stati dirottati e uno è stato cancellato”. Le vendite del terminal aeroportuale sono state invase da centinaia di passeggeri in attesa dei voli che hanno ricevuto assistenza dal personale della società di gestione che ha distribuito acqua a chi ha visto cancellato il proprio volo. La perturbazione nel pomeriggio sembra essere passata e la situazione sta lentamente tornando alla normalità.

