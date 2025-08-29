Maltempo, potente tempesta polare in Australia: venti distruttivi in diversi stati | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Gli abitanti del Victoria sono stati avvertiti di aspettarsi venti pericolosi, interruzioni di corrente e alberi caduti mentre un fronte freddo distruttivo si abbatte sugli stati sudorientali dell’Australia. “Non vedevamo un evento meteorologico significativo come questo da anni”, ha dichiarato il Commissario per la Gestione delle Emergenze Tim Wiebusch in una conferenza stampa. Nel frattempo, il Servizio di Emergenza Statale dell’Australia Meridionale (SES) ha risposto a centinaia di chiamate di aiuto dopo che una violenta tempesta ha colpito lo stato questa mattina.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla potente tempesta polare che sta investendo Australia Meridionale, Victoria, Nuovo Galles del Sud e Tasmania.

Victoria

Gli abitanti del Victoria si stanno preparando a venti devastanti e raffiche che supereranno i 100km/h in alcune zone tra venerdì pomeriggio e sabato mattina. Le località che potrebbero essere interessate includono Melbourne, Geelong, Mildura, Horsham, Warrnambool, Maryborough, Ballarat, Stawell, Hamilton, Portland, Wonthaggi, Bacchus Marsh, Dandenong Ranges, Monte Hotham e Monte Buller.

Raffiche di 113 km/h sono già state registrate sul Monte Hotham, interessato da una forte nevicata, così come raffiche di 100km/h sul Monte Buller, e 94km/h a Horsham, nella parte occidentale dello stato.

Maltempo Australia, forti nevicate sul Monte Hotham, nello stato di Victoria

“Aspettatevi interruzioni di corrente. Aspettatevi la caduta di linee elettriche”, ha detto Wiebusch, che ha esortato i residenti a ricaricare i cellulari ed evitare spostamenti non necessari, soprattutto nelle zone con molta vegetazione. Ha inoltre avvertito i cittadini del Victoria di mettere in sicurezza gli oggetti esterni intorno alle loro case per evitare che “diventino missili” quando il vento si alza.

Il Victoria State Emergency Service (VICSES) ha già ricevuto 76 richieste di assistenza e il numero è in crescita. Secondo il comandante dell’agenzia statale Mark Cattell, due auto e una persona sono state colpite da un albero.

Il fronte freddo potrebbe anche causare bufere di neve in alcune zone alpine, secondo Kirsty Turner, meteorologa senior del Bureau of Meteorology.

Il peggio è previsto per la notte e la popolazione locale è stata avvertita di rimanere in casa. “Resta vigile, non metterti in viaggio se non è necessario… e se puoi rimanere in casa in sicurezza, è lì che devi stare”, ha detto Cattell.

Australia Meridionale

Diversi alberi sono già stati abbattuti in Australia Meridionale, dove i forti venti hanno spezzato a metà enormi eucalipti, bloccando le strade e danneggiando le case. Il sistema meteorologico porterà venti forti, rovesci e neve oggi e nel fine settimana. Le comunità che potrebbero essere colpite includono Adelaide, Port Lincoln, Whyalla, Renmark, Mount Gambier e Ceduna.

Il Bureau of Meteorology ha emesso allerte meteo in tutto lo stato, dove si prevedono raffiche di vento fino a 130km/h in alcune zone. Oggi il Bureau ha emesso un’allerta burrasca per un’ampia fascia costiera, compresa l’area metropolitana di Adelaide.

Nuovo Galles del Sud

Oggi sono stati emessi avvisi di venti forti e possibili bufere di neve in alcune parti del Nuovo Galles del Sud, mentre il fronte freddo attraversa lo stato. Gli abitanti delle Snowy Mountains e di alcune zone della Mid North Coast, di Hunter, Illawarra e di altre regioni dell’estremo sud-ovest e delle zone elevate del sud-est del Nuovo Galles del Sud sono stati invitati a rimanere vigili.

Si prevede che venti con una media di 80-90km/h, con raffiche fino a 110km/h, continueranno per tutta la notte nelle zone alpine sopra i 1900 metri. Si prevedono venti forti anche nelle zone orientali più basse e nell’estremo sud-ovest, dove sono possibili raffiche fino a 90km/h. Si prevede che i venti scenderanno sotto la soglia di allerta entro sabato sera.

Il Servizio Parchi Nazionali e Fauna Selvatica del Nuovo Galles del Sud ha esortato chiunque stia pianificando viaggi nell’entroterra a rimandare fino a quando le condizioni meteorologiche non miglioreranno.

Le località che potrebbero essere interessate dal maltempo includono Goulburn, Scone, Katoomba, Cooma, Wentworth, Bowral, Braidwood, Nowendoc, Thredbo, Perisher e Gloucester.

Tasmania

È stato emesso un avviso di maltempo anche per alcune zone della Tasmania. Gli abitanti di King Island e di alcune zone dei distretti meteorologici della costa nordoccidentale, del centro-nord, dell’altopiano centrale e delle Midlands si stanno preparando a forti venti meridionali provenienti dallo stesso sistema di bassa pressione che sta interessando gran parte della costa sudorientale.

Da stasera a King Island sono possibili venti distruttivi con una velocità media di 60-70km/h, con raffiche fino a 110km/h. I residenti dei Great Western Tiers sono stati avvertiti di aspettarsi lo stesso, con condizioni che miglioreranno sabato mattina.