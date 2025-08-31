Maltempo Potenza: intrappolata in auto da temporale, salvata dai carabinieri

MeteoWeb

Nel pomeriggio di ieri un violento temporale ha messo in seria difficoltà la città di Potenza. Le intense precipitazioni hanno causato l’allagamento del sottopassaggio di via Potito Petrone, dove l’acqua ha raggiunto un metro e mezzo di altezza, bloccando diversi veicoli. Tra questi una Renault Scenic, rimasta in panne con a bordo una 51enne del capoluogo, intrappolata mentre l’acqua invadeva l’abitacolo. In preda al panico, la donna ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Potenza. Nonostante le condizioni difficili, i militari hanno forzato una portiera posteriore e messo in salvo la conducente, visibilmente sotto shock. La signora, assistita dai carabinieri e poi affidata ai familiari, non ha riportato conseguenze fisiche.