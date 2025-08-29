Maltempo Puglia, dal cielo carico di sabbia ai violenti temporali: rovesci e forti raffiche | VIDEO

MeteoWeb

La giornata odierna in Puglia è stata segnata da un doppio volto del meteo, con scenari che hanno catturato l’attenzione di residenti e turisti. Nelle prime ore del mattino, un denso strato di sabbia sahariana in sospensione ha invaso i cieli della regione, rendendo l’atmosfera lattiginosa e i panorami velati. Un fenomeno ormai sempre più frequente, legato ai flussi meridionali che trasportano polvere dal Nord Africa fino al Mediterraneo.

Il quadro, però, è cambiato rapidamente. Nel pomeriggio hanno fatto la loro comparsa i primi temporali, che hanno colpito in particolare il foggiano e il nord barese. Tra le aree più colpite spiccano Minervino Murge, Canosa di Puglia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia e Margherita di Savoia, dove si sono registrati rovesci violenti e intensa attività elettrica. Le immagini e i video provenienti da Canosa hanno documentato l’eccezionale intensità di una delle celle temporalesche più rilevanti della giornata.

Le previsioni per il weekend in Puglia

Secondo le ultime elaborazioni dei modelli, la giornata di sabato 30 agosto vedrà ancora piogge e rovesci irregolari, soprattutto sulla Puglia centrale e meridionale. I fenomeni potranno localmente risultare intensi, mentre sul foggiano si attende un miglioramento con schiarite più ampie. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 30-32°C, valori in calo rispetto alla fiammata dei giorni scorsi.

Per domenica 31 agosto è invece atteso un quadro più stabile: la nuvolosità sarà variabile, ma con clima decisamente più asciutto. Le temperature registreranno un ulteriore ribasso, con punte massime comprese tra 28 e 29°C, valori finalmente più in linea con la fine dell’estate.

Un fine agosto dinamico

Il mix tra sabbia desertica e temporali intensi rappresenta bene la dinamicità del meteo pugliese di questo periodo. Dopo settimane dominate dal caldo africano, l’arrivo di correnti più fresche e instabili segna l’inizio di una fase diversa, con scenari più vicini a quelli tipici di inizio autunno.

