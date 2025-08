Maltempo Puglia, Coldiretti: “danni nei campi a Brindisi per forti piogge” | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo e le violenti piogge che hanno imperversato nella notte e all’alba nel Brindisino hanno provocato diffusi allagamenti nei terreni agricoli, ed in particolare nei campi pronti per la raccolta di pomodori e meloni. Lo segnala Coldiretti Puglia, che riferisce di una “bomba d’acqua tra Brindisi, San Pietro Vernotico e Torchiarolo” e “danni significativi a colture già pronte alla raccolta, compromettendo una parte importante della produzione estiva”. Precipitazioni che hanno “sommerso campi e masserie”, colpendo anche “ortaggi estivi maturi e trapianti pronti per l’autunno”.

“Diversi ettari coltivati sono diventati impraticabili”, proseguono da Coldiretti, “costringendo aziende a operazioni straordinarie di raccolta manuale o, in alcuni casi, al sacrificio del prodotto”.

Chiesti interventi strutturali

Coldiretti Puglia ha già attivato le prime verifiche tecniche nelle aziende colpite e chiede “inoltre interventi strutturali come l’approvazione urgente della legge sul consumo di suolo zero, per tutelare il terreno agricolo prezioso, progetti di adeguamento idrogeologico, compresi sistemi di drenaggio e bioritenzione, oltre al potenziamento delle misure assicurative collettive agevolate, con strumenti fiscali e contributivi dedicati”.

“Non siamo di fronte a un episodio isolato ma al paradigma del cambiamento climatico in atto – dichiara Giovanni Ripa, Presidente di Coldiretti Brindisi – e proprio per questo serve una risposta rapida e lungimirante: occorrono strumenti normativi, assicurazioni accessibili e infrastrutture resilienti che permettano alle nostre imprese agricole di sopravvivere e continuare a produrre”.

