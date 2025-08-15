Maltempo Puglia, temporali a Ferragosto: nubifragio e forte grandinata a Statte | VIDEO

MeteoWeb

Si intensificano i temporali al Centro-Sud in questo pomeriggio di Ferragosto. Un forte nucleo temporalesco ha colpito la provincia di Taranto, scaricando forti piogge e un’intensa grandinata nell’area di Statte. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano la violenza dei fenomeni. Un altro forte temporale è in atto al confine tra la Basilicata e la Puglia, colpendo in pieno il territorio del Barese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

