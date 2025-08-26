Maltempo Puglia, forti temporali nel Foggiano e nel Tarantino: nubifragio e downburst su Foggia | VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito la Puglia nel pomeriggio di oggi, martedì 26 agosto, in particolare la provincia di Foggia e quella di Taranto. La città di Foggia è stata interessata da un temporale che ha generato un nubifragio e un downburst, ossia forti raffiche di vento lineari in uscita dal temporale. Sulla città, sono caduti 28mm di pioggia, mentre le raffiche di vento hanno raggiunto i 55km/h. Nel Foggiano, si registrano anche 15mm di pioggia a Lucera, Località Piana Marchesa.

Forti temporali anche nel Tarantino, con 12mm caduti ad Altamura e 10mm a Mottola. Anche le zone interne del Barese sono state colpite da diversi rovesci irregolari.

Maltempo Puglia, nubifragio a Foggia

