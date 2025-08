Maltempo Puglia, forti temporali tra Gargano, BAT e Salento: grandine e nubifragi in molte località | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il ciclone responsabile del forte maltempo che nel weekend ha colpito le regioni adriatiche, oggi continua a provocare forte maltempo al Sud. In questo momento, forti temporali stanno colpendo la Puglia. In particolare, una linea temporalesca particolarmente intensa è attiva tra Gargano e BAT, dove sta generando nubifragi, grandine, anche di medie dimensioni, e forti raffiche di vento. Un nubifragio ha colpito San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Segnalata anche grandine di piccole dimensioni in alcune zone della città.

Tra i dati pluviometrici più importanti (ancora parziali) nella regione, segnaliamo: 18mm a Zapponeta, 16mm a Vico del Gargano, Scorrano, 14mm a San Giovanni Rotondo, San Pancrazio Salentino, 10mm a San Ferdinando di Puglia.

Rovesci e temporali sono in corso anche nelle zone interne del Leccese, del Brindisino e del Tarantino e a ridosso delle coste adriatiche del basso Salento. Una nube a mensola (Shelf Cloud) ben delineata è apparsa nel cielo di Porto Cesareo (Lecce). Proprio nel Leccese, si registrano le grandinate più intense. Come a Diso, Spongano e Botrugno, dove i chicchi hanno raggiunto dimensioni notevoli. Importanti grandinate anche ad Andrano, con forti raffiche di vento, e Vignacastrisi, dove la grandine ha ricoperto le campagne di un uniforme manto bianco, come se fosse neve. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano la violenza dei temporali che stanno colpendo la Puglia in queste ore.

Le temperature si mantengono molto fresche per questo periodo dell’anno: in pieno pomeriggio segnaliamo solo +20°C a San Giovanni Rotondo, +23°C a Barletta, +24°C a Bari, +25°C a Foggia, Lecce, +26°C a Brindisi.

Maltempo Puglia, temporale con grandine e raffiche di vento ad Andrano (LE)

Maltempo Puglia, nubifragio e grandine a San Giovanni Rotondo

