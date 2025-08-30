Maltempo Puglia, violenti temporali tra Fasano e Conversano: downburst, pioggia “tropicale” e grandine | VIDEO

MeteoWeb

Un temporale particolarmente severo ha investito Fasano (BR) generando violentissime raffiche di vento: si tratta di un downburst, ovvero una corrente d’aria fredda che precipita dal cuore del temporale verso il suolo e si espande radialmente, producendo colpi di vento lineari potenzialmente distruttivi. È un fenomeno diverso dal tornado (che ruota e lascia tracce caotiche), ma può causare danni significativi su aree estese, soprattutto dove il tessuto urbano e le infrastrutture sono più esposte.

Pioggia estrema: 357 mm/h di rain rate

La stazione di Meteo Fasano ha misurato una intensità massima di precipitazione (rain rate) pari a 357 mm/h: un valore eccezionale, probabilmente il più alto da quando l’osservatorio è operativo in centro città. Tradotto: se quell’intensità si mantenesse costante per un’ora, cadrebbero 357 litri d’acqua per metro quadrato.

È importante ricordare che il rain rate esprime un’intensità istantanea su base oraria: un picco così elevato può durare minuti, ma è sufficiente a mandare in crisi i deflussi urbani, allagare sottopassi, esondare canalette e sovraccaricare tombini.

Per inquadrare l’eccezionalità del dato: oltre 100 mm/h rientra già nella definizione di pioggia torrenziale. Superare i 300 mm/h significa spingersi in un regime tipico di nubifragi convettivi, spesso accompagnati da colpi di vento e grandine.

Non solo Fasano: forte temporale anche nel Barese

La stessa linea temporalesca sta interessando anche il Barese. A Conversano è in atto un episodio di maltempo intenso con raffiche molto forti e grandine, come segnalato da testimoni sul posto. Questo conferma la presenza di celle convettive intense e di breve scala, capaci di rigenerarsi e colpire in modo selettivo aree limitrofe, lasciando differenze notevoli negli accumuli di pioggia anche a pochi chilometri di distanza.

Una violenta grandinata ha colpito anche Palo del Colle, dove i chicchi hanno raggiunto dimensioni rilevanti, causando danni.

Cosa aspettarsi e come proteggersi

Possibili nuovi rovesci e temporali a carattere locale, con improvvisi colpi di vento e visibilità ridotta .

a carattere locale, con improvvisi colpi di vento e . Allagamenti lampo nei punti depressi e lungo la viabilità secondaria.

nei punti depressi e lungo la viabilità secondaria. Grandine a chicchi irregolari nelle fasi più attive delle celle.

Consigli rapidi: evitare gli spostamenti durante i picchi di precipitazione; non attraversare sottopassi o strade allagate; mettere in sicurezza oggetti esterni che possono diventare pericolosi con le raffiche; in caso di grandine, riparare i veicoli se possibile.

Perché è successo?

La combinazione di aria molto umida nei bassi strati, forte instabilità atmosferica e contrasti termici favorevoli ha innescato temporali convettivi in grado di produrre downburst e rain rate estremi. Si tratta di configurazioni che, specie a fine estate con mari molto caldi, possono alimentare fenomeni brevi ma ad alta severità.

