Maltempo nel Reatino: tempesta di pioggia e grandine ieri, decine di interventi

Una violenta tempesta di pioggia e grandine si è abbattuta ieri sulla parte alta della provincia di Rieti e nelle aree interne al confine con la provincia di Roma. L’intensità del fenomeno ha reso necessario l’intervento di tutti gli uomini e i mezzi del comando provinciale dei vigili del fuoco, oltre a quelli dei distaccamenti di Poggio Mirteto e Posta. In poche ore sono stati effettuati oltre 40 interventi per fronteggiare le emergenze causate da grandine, alberi caduti, allagamenti e danni provocati dall’acqua.

Sul monte Terminillo, due escursionisti sono stati sorpresi da una violenta grandinata e, dopo aver lanciato l’allarme, sono stati raggiunti e messi in salvo grazie all’intervento coordinato dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e del SAGF della guardia di finanza.

La sala operativa del comando provinciale ha gestito e coordinato tutte le richieste d’intervento, concentrate soprattutto tra Rieti città e la Sabina tiberina, occupandosi di rami e alberi pericolanti, caduti su strade o cavi elettrici, allagamenti e ostacoli che rappresentavano un rischio per la circolazione.

