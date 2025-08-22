Maltempo, recuperati alpinisti bloccati sul Monte Rosa

MeteoWeb

Questa mattina, intorno alle 05:30, il miglioramento delle condizioni meteo ha permesso l’intervento dell’elisoccorso e il recupero di 2 alpinisti tedeschi rimasti bloccati sui gemelli del Breithorn, nel massiccio del Monte Rosa in Valle d’Aosta. I 2 sono stati trasferiti dal Soccorso Alpino al pronto soccorso dell’ospedale di Aosta per gli accertamenti di rito. Le loro condizioni risultano complessivamente buone.

Nel pomeriggio di ieri, a causa del maltempo, era stato impossibile per il Soccorso Alpino Valdostano intervenire in elicottero, mentre gli alpinisti non erano in grado di proseguire in sicurezza a causa di un problema tecnico.