Maltempo Regno Unito, tempesta Floris: ancora migliaia di famiglie senza luce in Scozia

Il passaggio della tempesta Floris nel nord del Regno Unito ha lasciato decine di migliaia di case senza luce in Scozia e il servizio continua a mancare a 22mila famiglie nonostante gli interventi di ripristino avviati su larga scala sin da ieri. Risultano inoltre sospese fino a oggi molte linee ferroviarie nella nazione più a nord del Paese e cancellati 68 voli complessivamente nel Regno Unito, oltre ai disagi per gli automobilisti a fronte delle strabe bloccate dagli alberi caduti e i ponti chiusi per i forti venti.

La rete elettrica scozzese (SSEN) ha definito Floris come “la tempesta estiva più dannosa degli ultimi tempi“, con migliaia di proprietà colpite nelle Highlands, nel Moray e nell’Aberdeenshire, mentre per far fronte all’emergenza si è anche riunito il governo locale di Edimburgo. Come hanno sottolineato gli esperti, si è trattato di un evento atmosferico molto inusuale per il periodo dell’anno, in particolare per la sua forza: sono state registrate raffiche di vento oltre i 145km/h.