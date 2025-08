Maltempo Regno Unito, la tempesta Floris si abbatte sulla Scozia con venti a 145km/h: caos viaggi e festival | FOTO

MeteoWeb

Le autorità scozzesi hanno cancellato treni e chiuso parchi mentre una tempesta estiva insolitamente forte ha abbattuto alberi, linee elettriche e interrotto i trasporti nel nord del Regno Unito. Oggi l’Ufficio Meteorologico del Regno Unito (Met Office) ha emesso un’allerta vento “ambra” in Scozia per la tempesta Floris, il che significa che esiste un potenziale rischio per vite umane e proprietà, soprattutto a causa di alte onde nelle zone costiere. “La tempesta Floris è una tempesta insolitamente forte per questo periodo dell’anno“, ha dichiarato il Met Office in un comunicato, aggiungendo che questa è solo la seconda volta dal 2011 che emette un’allerta per vento forte di livello ambra (il 2° di 3) ad agosto. “Alcune zone della Scozia potrebbero probabilmente battere il record di raffiche di vento di agosto”, ha aggiunto.

Network Rail Scotland ha affermato che raffiche di vento fino a 145km/h hanno abbattuto alberi lungo le linee e danneggiato i cavi aerei. Un albero caduto ha causato un incendio sui binari vicino a Glasgow. Oltre 22.000 proprietà sono rimaste senza elettricità, ha affermato l’operatore Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN). “In piena estate, mettiamo in atto un’operazione di portata paragonabile a quelle che mettiamo in atto quando si verifica una tempesta in pieno inverno”, ha dichiarato Andy Smith, responsabile operativo della rete elettrica SSEN.

Dopo le segnalazioni di case mobili abbattute sull’isola di Skye, al largo della costa nordoccidentale della Scozia, la Polizia scozzese ha dichiarato che “chiunque abbia un camper dovrebbe rimanere parcheggiato in aree riparate finché la velocità del vento non si riduce”.

Forte impatto sul turismo

Il vento e le forti piogge hanno colpito nel periodo più intenso dell’anno per il turismo, con centinaia di migliaia di persone che accorrevano all’Edinburgh Fringe e ad altri festival artistici. L’Edinburgh Military Tattoo, una delle principali attrazioni turistiche della città, ha annullato l’esibizione all’aperto di oggi, con schiere di suonatori di cornamusa e tamburini, in programma al Castello di Edimburgo. Lo zoo della città rimarrà chiuso per tutta la giornata.

Treni, traghetti e voli cancellati

Le compagnie ferroviarie hanno cancellato i servizi in gran parte della Scozia e anche alcuni traghetti sono stati sospesi. La compagnia ferroviaria ScotRail ha esortato “chiunque abbia attrezzature da giardino, come tende, trampolini o mobili, a fissare gli oggetti in modo che non volino sui binari e interferiscano con le attrezzature lungo la linea”.

Il maltempo provocato dalla tempesta Floris ha colpito anche alcune zone dell’Irlanda del Nord, del Galles e dell’Inghilterra settentrionale, ha dichiarato il Met Office. Il Ministro del governo scozzese Angela Constance ha esortato i viaggiatori a prestare attenzione durante i viaggi e a “considerare questo un viaggio invernale piuttosto che estivo”. “Assicuratevi di avere vestiti caldi, cibo, acqua, carburante a sufficienza e che il cellulare sia carico”, ha affermato.

Anche i voli sono stati cancellati in alcuni aeroporti, in particolare nell’aeroporto di Aberdeen (nord-est).

Il Met Office ha avvertito che intense piogge potrebbero aggravare i forti venti. L’allerta rimane in vigore fino alle 23:00 ora locale.