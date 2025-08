Maltempo, riaperta al traffico la statale per Cortina

MeteoWeb

E’ stata riaperta al traffico in serata la statale 51 di Alemagna, il principale collegamento dalla pianura verso Cortina, che era stata chiusa per il pericolo di colate di detriti, a causa del forte maltempo in Cadore. Lo comunica Anas. La viabilità è stata ripristinata sia in zona San Vito di Cadore (Belluno), sia in località Fadalto; anche qui il transito era stato temporaneamente interrotto a causa dell’intensità delle piogge.