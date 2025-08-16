Maltempo, riaperto il collegamento tra Livigno e la Svizzera

MeteoWeb

È stata ripulita in tempi record a Livigno, in Alta Valtellina, la strada che conduce al tunnel del Gallo – collegamento con la confinante Svizzera – invasa dalla tracimazione del torrente Fopel in piena, avvenuta intorno alle 18 di ieri, venerdì 15 agosto. Dopo il sopralluogo del geologo sulla strada comunale che porta al tunnel Munt la Schera, il tratto di strada è stato riaperto. Livigno è rimasta sempre del tutto raggiungibile, sia dal passo del Foscagno che da quello della Forcola.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.