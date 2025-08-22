Maltempo Rimini: alberi crollano sul lungomare, 19 evacuati | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo ha colpito Rimini dalla serata di ieri, richiedendo 62 interventi dei vigili del fuoco tra vento e pioggia. I 2 episodi più rilevanti si sono verificati sul lungomare in centro città: un albero è caduto su un’abitazione, con 19 persone evacuate per precauzione, mentre un altro si è abbattuto davanti a un locale pubblico (video a corredo dell’articolo). La situazione meteorologica è in graduale miglioramento.

