Maltempo e danni sulla riviera romagnola, oltre 180 interventi tra Rimini e Ravennate | VIDEO

È proseguito nella notte il lavoro dei vigili del fuoco sulla riviera romagnola: in più di 24 ore i pompieri hanno svolto oltre 120 interventi in provincia di Rimini, più di 60 nel Ravennate. Il dispositivo di soccorso locale è stato rinforzato da squadre giunte dai vicini comandi di Forlì Cesena, Modena, Ferrara e dalle direzioni regionali di Lombardia e Veneto. Nel video in alto le operazioni svolte nella notte a Rimini.

